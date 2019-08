港航空界陷白色恐怖？職工盟：已有8人因網上發言被解雇

2019-08-23 21:40

〔即時新聞/綜合報導〕香港國泰港龍航空日前無端解雇空勤人員協會主席施安娜,引發外界熱議。香港職工會聯盟(簡稱「職工盟」)今天(23日)稱,反送中風波以來,全港航空業界已有14起相關解雇個案,其中8人因網上言論有關,和施安娜的情況相仿。

綜合港媒報導,職工盟今天召開記者會,說明施安娜被解雇詳情,並提出2大訴求,包括要求國泰撤回對施安娜的解雇決定,及立刻停止白色恐怖,尊重員工自由。

施安娜憶述,她週二(20日)正要出勤執行一班前往中國航班的工作時,突然被抽離工作、等待調配,並在隔日收到公司要求她與管理階層會面,而會面時經理向她展示3張臉書截圖,內容僅在抒發生活,並詢問是否為其帳戶,在施安娜回答「是」後,該經理隨即說要解雇她。施安娜追問解雇原因,該經理只說「我不能告訴妳原因。」(I can't tell you the reason)

對此,職工盟主席吳敏兒表示,國泰在中國民航局發出命令後採取一系列行動,包括限制及監控員工的言論自由,而因網路言論而被解雇的8起個案,均在管理層確認社交媒體帳號後,就被立刻解雇,未給予合理解釋。

職工盟指出,針對此事件,將以普通法控告港龍歧視工會,其他員工的個案則以民事索償港龍破壞勞資互信,而職工盟亦會向國際民航組織及國際勞工組織抗議事件,並在下週一(26日)發起包圍國泰城行動,要求國泰回應2大訴求。

