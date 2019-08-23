港航空界陷白色恐怖？職工盟：已有8人因網上發言被解雇

2019-08-23 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港國泰港龍航空日前無端解雇空勤人員協會主席施安娜，引發外界熱議。香港職工會聯盟（簡稱「職工盟」）今天（23日）稱，反送中風波以來，全港航空業界已有14起相關解雇個案，其中8人因網上言論有關，和施安娜的情況相仿。

綜合港媒報導，職工盟今天召開記者會，說明施安娜被解雇詳情，並提出2大訴求，包括要求國泰撤回對施安娜的解雇決定，及立刻停止白色恐怖，尊重員工自由。

施安娜憶述，她週二（20日）正要出勤執行一班前往中國航班的工作時，突然被抽離工作、等待調配，並在隔日收到公司要求她與管理階層會面，而會面時經理向她展示3張臉書截圖，內容僅在抒發生活，並詢問是否為其帳戶，在施安娜回答「是」後，該經理隨即說要解雇她。施安娜追問解雇原因，該經理只說「我不能告訴妳原因。」（I can't tell you the reason）

對此，職工盟主席吳敏兒表示，國泰在中國民航局發出命令後採取一系列行動，包括限制及監控員工的言論自由，而因網路言論而被解雇的8起個案，均在管理層確認社交媒體帳號後，就被立刻解雇，未給予合理解釋。

職工盟指出，針對此事件，將以普通法控告港龍歧視工會，其他員工的個案則以民事索償港龍破壞勞資互信，而職工盟亦會向國際民航組織及國際勞工組織抗議事件，並在下週一（26日）發起包圍國泰城行動，要求國泰回應2大訴求。

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