美媒踢爆 中國留學生網媒淪為新洗腦神器

2019-08-23 00:21

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國《紐約客》雜誌日前撰文指稱，專門針對中國留美學生的網媒、微信公眾號《北美留學生刊物》，儼然是新一代的箝制思想的洗腦神器；該網媒上充斥各種宣揚愛國主義、偏頗、甚至捏造的消息，並頻獲中國官媒轉載，以致大量中國學生即便身在有高度新聞與言論自由的美國，心靈依然受到蒙蔽。

這篇「留美中國學生取得新聞的『後真相』刊物」（The "Post-Truth" Publication Where Chinese Students in America Get Their News）的報導指出，創辦於2014年、原本內容多為協助留學生如何適應海外生活與提高成績的《北美留學生刊物》，在假新聞充斥的2016年美國總統大選後徹底轉型，改為狂登充斥愛國主義的中國新聞、涉及性、毒品、謀殺與失蹤等的留學生八卦，以及抄襲甚至捏造自美國媒體的消息。創辦人林果宇對此操作手法看似不以為忤，認為《北美留學生刊物》刊登的究竟是新聞還是內容並無二致；既然事情真相基本上無從得知，新聞的意義便視操作該新聞者而定。

《北美留學生刊物》雖非中國官媒，但其立場與北京當局並無二致，像是延宕多時才在8月份報導香港抗議，但標題卻是「我支持香港警察」；至於中國女留學生楊舒平數年前在畢業演說中公開推崇美國自由民主一事，也是由《北美留學生刊物》率先踢爆，還指控楊舒平辱華。即便主要讀者是留學生，《北美留學生刊物》仍避免碰觸中國網路禁忌，紐約辦公室的牆上甚至貼有包括「法輪功」、「達賴喇嘛」與「巴拿馬檔案」等辭彙在內的禁語清單，就連配圖也有規定，若非必要勿使用國家領導人照片。

《紐約客》認為，《北美留學生刊物》之所以能吸引160萬人訂閱、日活躍讀者超過100萬，除了在2017年時獲得包括微信母公私騰訊在內的投資人注資，缺乏競爭對手也是原因──中國留學生不愛看老華僑喜歡的《僑報》與專門批評中共的《大紀元時報》，唾手可得的英文報導則又看不懂。

旅美作家淩滄洲認為，從中國愛國主義教育環境下培養出來的人，非常容易自發地充當北京當局的宣傳工具；目前在美的前重慶師範大學副教授譚松則嘲諷說，這是中國教育的成功，1989年後許多學生被培養成新一代紅衛兵，這些人只要聽到有人說中國或中共不好，他們自動挺身護航。

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