文革式洗腦工程再現 中國推廣農村「大喇叭」

2019-02-27 22:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕「自由亞洲電台」（RFA）、「寒冬」等網路媒體報導，一項名為「新農村大喇叭工程」的專案近期以河北省石家莊為試點，迅速推廣至全中國10幾個省、超過200個縣市。這項工程以「黨管、民用」為宗旨，以「政府引導、專家指導、市場運作、農民受益」為運行機制，每天早、午、晚3次廣播。官方聲稱，相關節目對於傳播黨和政府的方針政策，以及不同領域的知識，發揮「不可替代的獨特作用」。

在1960至70年代文化大革命時期，高音喇叭被視為重要宣傳工具，播放紅色歌曲，歌頌毛澤東，宣揚中共的政策，成為不少人日常生活的一部分。數十年後，這種廣播模式再度出現，學者認為，儘管時代不同，但這些大喇叭的目的並無不同，即強化洗腦、強化政權對基層的控制；「不管你想不想聽，可是都得聽。」

據報導，河南省永城市蔣口鎮的「蔣口黨支部之聲」廣播站，每天早上7點伴隨著紅歌「沒有共產黨就沒有新中國」開始播放。該廣播站的任務就是所謂的「宣揚黨的革命傳統，重塑革命理想、信念、道德，讓群眾與黨親、感黨恩、跟黨走」。

河北保定市約有2000名居民的蔡橋村，村內安裝6個高音喇叭。一名黃姓村民的住所距離這些喇叭約300公尺，他坦承，日以繼夜的廣播對他的生活造成困擾。有網友留言說，因為大喇叭的廣播很吵，有幾個回鄉過年的青年想把喇叭拆了，卻被警告若拆毀就得坐牢。

網路雜誌「寒冬」披露，取得河南省商丘市12個政府部門去年9月發的文件：「《睢陽區開展『快樂星期天』主題活動的實施意見》的通知」，該文件以限制宗教信仰為主題，要求最大程度發揮「鄉村大喇叭」的作用，宣揚中共的宗教政策、馬克思主義無神論等內容。

知情人透露，去年4月，安徽省阜陽市某村的大喇叭被用來鼓動人們抵制全能神教會，接連數日煽動村民「舉報一個人500元（人民幣），舉報一個聚會點1000元」。此後，某村20多名全能神教會信徒被迫停止聚會，外來聚會的基督徒甚至因村民的嚴密監視，一度無法進村。

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