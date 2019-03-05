強國洗腦再進化 AI＋饒舌＋APP創造「赤色Y世代」

2019-03-05 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨的政治宣傳需求漸增，也隨著科技發展越趨無孔不入。除將共產黨教條、中國國家主席習近平的理念、演說放進APP，強迫黨員「學習」之外，更推出人工智慧新聞主播、愛國饒舌歌曲等等，即是為了深入科技成癮的年輕族群，創造出「赤色的千禧（Y）世代」。

據《路透》報導，中共的政治宣傳工具，已經從口號式的海報、毛澤東的「小紅書」升級為配有人工智慧的新聞導覽、病毒式散布的社群活動以及「義務性」的測驗APP。

潮星集團即是開發這類APP的其中一員，也是中國發展最快速的科技公司之一。他們受中國共產黨的政治宣傳需求刺激，將高科技應用於宣傳共產黨的教條和訊息，以便在科技成癮的年輕族群中散播。

潮星集團內共黨支部的領導程虹表示：「我們當然能用傳統的方式來研讀習近平主席的演說，但現在我們有了APP，黨員們基本上能每天學習國家領導人的智慧。」她也補充道，表現不佳的員工將會「被鼓勵去增進他們對黨的熱情」，當然表現良好的員工也會得到讚賞。

澳大利亞國立大學太平洋事務部的研究員史密斯（Graeme Smith）表示：「這對中國政治宣傳部門而言，是一個大規模的革命，同時也是極大的挑戰，在這個所有戰場都轉移到網路上的時代，他們必須與時俱進且確實造成影響。」

多數的新科技都在今（5）日的中國第13屆全人大第2次會議前推出或完成升級。通常在這個年度會議之前，中國的官方媒體為中國共產黨的政治宣傳會直線上升。

上個月，一個名為「學習強國」的APP，登上中國蘋果商店的首榜，這款軟體會追蹤使用者花費多少時間於學習共產黨的教條，以及他們在學習上有甚麼樣的進展。根據七麥數據統計顯示，這款由阿里巴巴集團所開發的APP，下載數已達7500萬次。但這仍只是數款APP中的其中之一，其它還有「黨員e家」、「黨員小書包」、「習研院」等等。

在美國上市的某新聞APP的中國籍經理向《路透》表示：「從2016年起，中國共產黨的目標就是創造出『赤色千禧世代』。」共產黨要求他們公司將中國官方媒體所發布的新聞，在搜尋結果裡優先顯示。上週日（3），中國官媒新華社及在美上市的搜狗網首度公開了中國研發的AI新聞主播「辛小萌」，播報了一則黨代表前往會議的新聞。

中共的政治宣傳亦深入流行文化，《新華社》於週日發表了一首由中國歌手蘇涵所演唱的英文饒舌歌，主要宣揚中國近日登月、研發超級電腦、複製猴子等進展。也播出外國人大力讚揚「中國式民主」，搭配中國籃球明星姚明的影片片段。

中國國務院新聞辦公室發言人郭衛民表示，在資訊科技及溝通方法上的創新應用，將會讓中國向世界說故事的能力越來越強，他相信：「我們的聲音會傳得越來越遠。」

對於中國政治宣傳力道增強，部分黨員表示這佔用了他們更多的生活時間。各大學、省會組織、公司行號都發布公告要求僱員下載「學習強國」，並有3個消息來源指出，他們被告知，於此軟體中獲得的積分將會記入他們工作的考績審核。

中國南方某大學，一位不願具名的劉姓研究員告訴《路透》，他們被要求透過APP每年至少閱讀160小時的內容，他說：「這不算太無聊。但黨原本只是我生活的一部分，現在卻是我每天、每個小時的生活。」

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