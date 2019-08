迪士尼擠身影音串流市場 Disney+預計11/12上線

2019-08-20 13:32

〔即時新聞/綜合報導〕迪士尼公司宣布其網路影音串流服平台Disney+確定於11月12日在美國、加拿大、荷蘭同步上線,並於一週後在澳大利亞和紐西蘭推出,預計2年內陸續在全球各地區推出服務,台灣的觀眾還得再等等。

根據《CNN》報導,Disney+可支援蘋果iOS、Apple TV、Android、Googlecast、Roku、索尼PS4和Xbox One等系統,且預計未來會在更多平台上市。

Disney+主打擁有漫威、星際大戰、迪士尼、皮克斯動畫等獨家內容,也宣布將製作原創節目,一口氣將許多全球熱門系列電影、影集和動畫的粉絲收入囊中。

迪士尼公布Disney+在美國每月售價6.99美元(約新台幣220元),約為Netflix訂購價格的一半,加拿大每月8.99加元,荷蘭每月6.99歐元,澳大利亞每月8.99澳元,訂閱費用大致相同。

隨著網路影音串流平台的崛起,及各公司回收節目版權,影音平台大老Netflix將面臨對手林立、節目和價格的生存戰。

