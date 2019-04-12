迪士尼進軍「小螢幕」！ 最快年底推出串流影音服務

2019-04-12 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕百年歷史的動畫大廠也要從大銀幕進軍「小螢幕」了！迪士尼正式發表旗下串流影音服務「Disney+」，不過，距離正式上線還需要一段時間。「Disney+」預計最快會在今年11月，於北美地區先行上線，至於其他地區則要再耐心等待一下。

根據《BBC》報導，「Disney+」推出後將能讓用戶觀看許多由迪士尼公司享有特許經銷權的影片，例如皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、國家地理（National Geographic）、星際大戰（Star Wars）等系列。目前預計訂閱價格將是每個月6.99美元（約新台幣218元）或每年69.99美元（約新台幣2180元）。

由於出版量龐大，版權問題過於複雜，「Disney+」的上線計畫才會必須延遲多時。迪士尼公司表示，依照各地區情況不同，最多可能延遲4年之久，不免讓人擔心「Disney+」推出後能否在串流市場搶下足夠份額。不過，迪士尼執行長艾格（Robert Iger）也表示，這將是他任內「最優先處理」的業務，要大家不必擔心。

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