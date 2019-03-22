迪士尼併購福斯 員工遭遇差很多

2019-03-22 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼（Disney）與21世紀福斯（21st Century Fox）20日正式合併，但合併後員工的待遇卻大不相同，相較於迪士尼將裁減3000名員工，留在福斯的員工則是獲得價值不等的股票獎金。

迪士尼20日以高達713億美元的天價正式併購福斯，包含福斯電影、福斯電視台及國家地理頻道等均被併入旗下，不過其他像是福斯新聞網、福斯體育、福斯廣播公司等都依然歸福斯集團所有。

外媒報導指出，迪士尼執行長艾格（Bob Iger）向股東承諾，併購案將節省20億美元成本，因此迪士尼計畫將裁員3000人，被整併到迪士尼的福斯員工，包含福斯行銷及發行的多位主管，以及福斯電影公司的員工都將陸續受影響。反觀福斯執行長拉克蘭．梅鐸（Lachlan Murdoch）則是宣布，將發給年資20年以上的員工價值3000美元的股票，其他年資較淺的員工也將獲得金額較小的獎勵。

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