《紐時》：港警使用催淚彈方式違反標準、置人民於危險當中

2019-08-20 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗議行動已進入第11週，外媒《紐約時報》指出香港警方已發射了1800多發催淚彈，不過從涉及警方使用催淚彈的影片當中，可看出港警不斷違反驅散人民的標準，將示威者置於嚴重危險當中。

《紐約時報》報導，香港警察已發射了1800多發催淚彈，報導指稱，適當使用時，催淚彈為非致命化學品，專家則指出，不要在室內使用，因為化學物質會被積在室內，人們可能無法逃脫；不過，本月11日的葵芳站，港警即於地鐵內使用催淚瓦斯並進行射擊，華盛頓警察基金會前主席拜爾曼（Jim Bueermann）認為，當能見度降低，不應將任何類型的武器射入你看不到目標的區域，人們可能會被擊中。

本月5日全港罷工，成群示威者聚集在香港政府總部外，該示威活動被認為是非法集會，警方為驅散民眾，竟從高樓往下方人群丟催淚彈，拜爾曼表示，如果它擊中某個人的頭部，就可能致命，他怒批這太荒謬了，根據美國標準，他認為這是完全不可接受的。

不過香港警方辯稱，因最近幾週示威者採取了更激進的策略，包含拋磚、街道封鎖、點火，使抗議活動變得更加暴力，警方表示，他們通常會舉起大型橫幅，以警告示威者們他們將發射催淚彈。

《紐時》對涉及催淚彈發射的數十件事件影片進行評論，指出警察有時會過度濫用，許多影片顯示，警察正對人群施放催淚彈，這些人群似乎是非暴力的且沒有攻擊警察，該報導直言，港警不斷違反安全驅散人民的標準，將示威者置於嚴重危險當中。

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