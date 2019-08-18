FedEx快遞包裹發現槍枝 中國質疑美國指使

2019-08-18 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建省警方今（18）日接獲通報，由美國聯邦快遞公司FedEx負責，從美國寄到福建的包裹中發現槍枝，而今年5月也發生過預計從日本寄往中國的包裹，被FedEx送到美國的事情，因此中國政府懷疑FedEx是在美國的指示下知法犯法，並考慮將其列入制裁外國企業的「不可靠實體清單」中。

綜合媒體報導，中國福建省福州市警方今日接獲通報，福建省有一間運動用品公司收到由FedEx從美國客戶寄來的快遞包裹，裡頭發現放有槍枝，已由當地警方扣留並展開調查，並會擴大調查FedEx是否有其他違法情事。

今年5月底中國電信商華為在委託FedEx運送包裹時，有2件預計從日本寄往中國的包裹被送至美國，也另有2件從越南寄給華為在亞洲其他國家據點的包裹，同樣被轉送到美國。中國政府表示，聯邦快遞涉嫌扣押上百件華為的包裹到美國，可能有受美國政府指示，竊取商業機密的嫌疑，美國官方則回應，這是因快遞公司業務龐雜而導致的「誤寄」。

中國官媒《中央人民廣播電台》今日表示，FedEx非法承運槍枝入境，不但違反《槍枝管理法》，也危及中國的公共安全，會依法追究刑事責任，並認為這不是偶發的錯誤，而是知法犯法，自從美國在5月將華為列入進出口管制清單後，FedEx就多次對華為的包裹做手腳，令人懷疑是有意配合美國政府的「長臂管轄」。

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