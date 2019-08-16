華為員工被爆 助烏干達、尚比亞政府監控政敵

2019-08-16

烏國反對派議員通訊軟體遭駭 破壞示威計畫、逮捕支持者

〔編譯陳正健／綜合報導〕華爾街日報十五日引述非洲安全官員揭露，中國電信設備大廠華為的內部員工，協助烏干達及尚比亞等非洲國家政府監控國內政敵，包括透過手機數據追蹤他們的地點，攔截他們的加密通訊及社交媒體，但華為發言人否認有職員涉及間諜活動。

烏干達資深安全官員透露，烏國數位監控部門於去年受命，攔截反對派國會議員波畢威恩（Bobi Wine）的加密訊息，他於去年在美國的支持下發起反對運動，被烏國總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）視為眼中釘。監控部門嘗試入侵他的訊息卻無功而返，隨即向華為員工求助。

之後，多名華為工程師伸出援手，於烏國警察總部協助監控部門，使用以色列公司NSO集團（NSO Group）開發的間諜軟體「Pegasus」，成功入侵波畢威恩的WhatsApp聊天群組，隨後烏國當局破壞他的示威計畫，將他與數十名支持者逮捕。

尚比亞部落客被定位逮捕

另外，尚比亞資深安全官員也披露，華為多名技術人員協助尚國政府，入侵反對派部落客的手機及臉書頁面。有兩名華為專家幫忙找出部落客的確切地點，並與警方接觸，協助將他們逮捕。這些部落客經營力挺反對派的新聞網站，長期批評尚國總統倫古（Edgar Lungu）。

雖華爾街日報未發現證據北京涉及華為員工的間諜活動，亦未發現華為中國高層知情、下令或批准上述行動。然而，非洲資深官員指出，中國官員在協助華為打進非洲市場扮演關鍵角色，不僅出席相關會議，也陪同非洲情報官員拜訪華為於深圳的總部。

此前，美國政府曾不斷指控，華為代表北京進行海外間諜活動。前美國國務院非洲專家、波伊西州立大學數位監控專家費德斯坦（Steven Feldstein）表示，華為已向數十個開發中國家販售先進錄影監視及臉部辨識系統。基於華爾街日報的發現，華為顯然有特定監控目的，非單純圖利。

華為內部調查後否認

對此，華為發言人回應，該公司已就上述報導進行內部調查。結果顯示，華為及其員工從未涉及任何間諜活動。NSO集團也鄭重否認，該公司並未與華為合作，在烏干達完全沒有相關業務。

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