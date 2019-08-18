美研究發現：電磁能可能有效阻斷乳腺癌細胞擴散

2019-08-18 18:28

〔記者羅綺／台北報導〕醫學媒體《Medical News Today》報導，美國俄亥俄州立大學研究團隊發現，低強度的電磁能（electromagnetic energy）可以透過抑制癌細胞遷移擴展物的形成，進而減緩或阻斷乳腺癌細胞的擴散；這項新發現發表於生物科學期刊《Communications Biology》。

主要研究員喬納森·宋（Jonathan Song）表示，癌細胞往往具有破壞性，不僅會在局部增生，甚至會擴散到全身，因此非常難以對付。在這項研究中，研究人員對單一癌細胞進行分析，進而了解促使癌細胞具有破壞性的分子機制。

研究團隊發現，癌細胞能夠感知到磁場的方向，因此使用特定低強度的電磁能可以有效阻斷癌細胞的擴散。研究團隊發明了一個稱為亥姆霍茲線圈（Helmholtz coil）的儀器，能將電磁能量應用於不同類型的乳腺癌細胞，並讓研究人員得以在顯微鏡下觀察癌細胞運動的軌跡。

喬納森·宋表示，雖然研究是在實驗室進行，尚未進行動物或人體臨床試驗，但「亥姆霍茲線圈」可以模仿「在可控環境中實際發生的事情」，讓研究人員能夠準確地檢查電磁能如何影響癌細胞的形狀和運動。

研究顯示，轉移性三陰性乳腺癌對電磁場反應最為敏感；此外，研究團隊也表示，將電磁能與特定藥物治療相結合可能會產生更顯著的影響，特別是那些針對AKT蛋白攜帶的細胞生長信號的藥物。

「我們的實驗顯示，這些癌細胞正在變得非常少轉移，這是一個非常重要的發現」；接下來研究人員將對老鼠進行動物試驗。

電磁場可能阻止乳腺癌細胞擴散或轉移。（圖片取自Medical News Today）

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