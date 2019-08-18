韓團港星批五星旗自稱「Chinaman」 網笑：這是種族歧視詞

韓團「GOT7」港籍成員王嘉爾，日前披上五星旗高呼「Call me Chinaman」，讓中國網友大讚，但實際上「Chinaman」是種族歧視用詞。（圖擷自微博）

2019-08-18 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕隨著香港反送中運動持續延燒，不少中國藝人向北京政府表態，南韓夯團「GOT7」港籍成員「Jackson」王嘉爾，日前在南美舉行演唱會時，披上五星旗，向台下群眾高呼「Call me Chinaman」，讓中國網友大讚，但實際上「Chinaman」是種族歧視用詞，被酸愛國也要先學好英文。

綜合港媒報導，由於反送中局勢越演越烈，近日許多中國藝人紛紛對外表態支持中共政府及香港警察，包含主演真人版《花木蘭》的女星劉亦菲在微博上稱支持香港警察引發議論，南韓夯團「GOT7」港籍成員「Jackson」王嘉爾也在本月4日在微博上轉貼《央視》的「#五星紅旗有14億護旗手#」，自稱是護旗手，遭香港網友罵翻，「GOT7」原定8月31日、9月1日在港舉辦演唱會，也無預警宣布延期。

王嘉爾又被翻出，上月「GOT7」於智利舉行演唱會時，王嘉爾披上粉絲所給的五星旗，登台高呼「Call me Chinaman」，讓中國網友讚爆，但實際上「Chinaman」是種族歧視用詞。

19世紀時，許多清朝人民移居美國，遭到當地白人歧視，他們以「Chinaman」（中國佬）來嘲諷他們，與「Chink」（指小而斜的眼睛）、「Nigger」（黑鬼）一樣，含有強烈貶義的用詞，網友酸，要表態也先學好英文，「如果盲目愛國、甚至用錯字來效忠，只會笑大人個口」。

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