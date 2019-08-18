反送中》「盾牌男孩」向香港「盾牌少女」致敬 警方：永遠擋在民眾前面

2019-08-18 06:15

〔記者王捷／台南報導〕香港反送中在港警強暴鎮壓下，出現一名「盾牌少女」，她靜坐在港警一片盾牌前，用和平抵抗殘暴，成為反送中的代表人物。台南一位黃姓父親，參加警方親子活動時，發現台灣警察的盾牌，替兒子拍下躲在盾牌後的畫面，要用「盾牌男孩」向「盾牌少女」致敬，表達對反送中的支持。台南市警局說，台灣是自由的國家，國家機器絕不會對人民殘暴，警方的盾牌永遠擋在民眾前方。

香港反送中示威越演越烈，港警用武力鎮壓抗議群眾，不時出現暴力執法，一名女子遭射爆右眼，恐導致失明、毀容，消息傳出後引發群眾憤怒，並號召百萬人塞爆機場，要求「黑警還眼」，但自由的訴求，卻換來更強烈的壓制行為。

不過，在一片混亂中，仍有香港民眾以和平的方式，勇敢面對鎮壓的殘暴，代表人物是26歲香港女子林嘉露，他靜坐在港警的一片盾牌前，畫面感動很多人，也讓她得到「盾牌女孩」的封號，成為反送中的代表畫面。

黃父對這個畫面記憶很深，他說「盾牌女孩」像阻擋在槍口前的花朵，用美麗又脆弱的一面阻止暴力。17日下午他去參加台南市警方舉辦的親子活動，孩子都穿上警方的制服，還有許多實境闖關體驗，其中一個關卡讓他想到這個畫面。

該關卡是學童要拿盾牌，模擬攻堅的拍照活動，黃父看到兒子躲在盾牌後方，想起了「盾牌少女」，但是他要求兒子，整個躲在盾牌後，只露出一雙眼睛，他拍下兒子的照片，表示台灣的警察跟香港警察不同，能完全保護民眾，希望能用「盾牌男孩」向「盾牌少女」致敬，這是他唯一能做的事，也表達他對反送中的支持。

台南市警局得知這段插曲後回應，台灣是自由的國家，國家機器絕不會對人民施暴，台灣的警察與香港黑警不同，警方的盾牌永遠替友善的民眾擋在前方。

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