YouTube遭集體告「歧視同志」 影片審查細節或曝光

2019-08-16 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕網路社群巨擘YouTube昨（15）日傳出遭一群影片創作者集體控告的消息，理由是他們認為YouTube涉歧視多元性別（LGBT+）社群的影片內容和作者，在訴訟中大眾或可一窺YouTube對影片廣告收益的審查細節。

據《BBC》報導，原告團表示YouTube涉限制多元性別題材的影片廣告利潤，與觸及推廣率。但YouTube回應表示性取向和性別認同絕對不會影響廣告收益和搜尋結果。

這項訴訟由坐擁85萬訂閱粉絲的歌手Bria Kam和演員Chrissy Chambers、製作性教育影片的Amp Somers、記錄生活點滴的跨性別者Chase Ross，以及推廣多元性別教育的Lindsay Amer所共同發起。

他們要求YouTube停止過濾「同性戀」（gay）、「女同性戀」（lesbian）等詞、停止將多數多元性別影片標記為「敏感」、「成人內容」、加強偵測留言區的仇恨、騷擾言論。

對此，YouTube回應表示，他們的系統和政策絕對不會以性取向、性別認同作為任何限制標準，也沒有將「同性戀」、「跨性別者」作為過濾詞。

據了解，過去YouTube很少對被禁止廣告收益的影片提出詳細說明，部分創作者對此曾表達困擾。影片中若有提及性經驗、性玩具和裝置以及癖好，確實不會獲得任何廣告收益，但YouTube的系統是如何辨別「性愛」和「性別」的內容差異，大眾有可能得以在本次訴訟中獲得答案。

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