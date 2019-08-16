奇蹟！3歲男童迷路「野獸森林」 喝沼澤水度過2晚獲救

2019-08-16 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯日前傳出一名3歲小男孩因為迷路，和家人走散獨自在森林度過2晚，被搜救人員在距離失蹤處不到1.6公里的地方發現；這名小男孩在森林中非常幸運沒有碰到野獸，口渴時靠喝沼澤水解渴，當小男孩獨自在寒冷又充滿野獸的森林中度過2晚的消息一傳出，俄羅斯媒體和網友都稱他是「奇蹟男孩」！

綜合外媒報導，這名3歲的小男孩科爾（Kolya Barkhatov）原本和家人一同前往歐姆斯克（Omsk）森林採莓果，但因為覺得太無聊，在經過家人的同意下獨自離開前往停車處；小男孩的父親（Stepan Barkhatov）表示，他當下有叮嚀柯爾在原地待著不要亂跑，但是因為附近的野草太高了沒有一直看著他，直到15分鐘後他們一家回到車上，他的雙親才發現柯爾已經不見了，起初他們還懷疑孩子遭人綁架。

報導指出，歐姆斯克森林附近充滿高聳而濃密的樹木，更可怕的是這座森林在夜晚會降溫到攝氏5度，甚至還棲息著堪察加棕熊（Kamchatka brown bears）、歐亞猞猁（Eurasian lynx）和四種野狼，對於成年人而言都危機四伏，何況是年僅3歲的柯爾。

最後，柯爾在經由700位搜救隊員、搜救犬、馬匹加上直升機的支援，在大約129.4平方公里的範圍內搜尋長達40幾小時後，終於在距離失蹤處附近的樹下找到筋疲力竭的柯爾；據了解，科爾被發現的時候靴子帽子都不見了，不僅整個人驚魂未定、毫無方向感，還處於嚴重脫水狀態，所幸並沒有受傷，獲救後也能順利進食、說話。

據俄國衛生局發言人表示，目前柯爾仍處於脫水狀態，但醫護人員已經為他施打點滴，柯爾也前往醫院接受進一步的檢查與治療，也會為他安排心理輔導，更表示現在柯爾已經「吃飽穿暖」沒有大礙；俄國媒體和網友除了稱柯爾為奇蹟男孩，更嚴厲譴責柯爾的雙親，因為他們疏於對孩子的照顧才導致此次案件發生。

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