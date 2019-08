跟進川普對習近平喊話 黃之鋒嗆：歡迎習皇前來香港

2019-08-16 17:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普針對香港反送中議題在推特發表意見,他認為,若習近平能與香港市民直接會面,問題能有效解決;香港雨傘革命領導人黃之鋒對此指出,「歡迎習皇前來香港」。

美國總統川普15日指出,自己相當了解中國領導人習近平,他認為習是尊重人民的好領導者,川普相信習近平做得到「盡快、人道地解決香港問題」,川普深入強調,若習能直接、親自會見香港反送中示威者,香港問題將會有個快樂、圓滿的結局,「我深信不疑!」

黃之鋒對此在臉書與推特指出,「歡迎習皇帝前來香港,並在示威期間直接、公開地與抗議者們會面」;此話引發廣大全球網友支持與讚賞,他們認為習近平有義務與香港市民進行完善溝通,卻也有中國網友對此嗆聲,「哪來的自信習近平可以見你?」,正反意見交雜。

川普推特全文

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K