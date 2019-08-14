咖啡膠囊不環保？ 這家公司找人合作回收再製腳踏車

2019-08-14 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕咖啡膠囊由於難以自然分解，德國漢堡市（Hamburg）早在2016年，就已禁止政府機關使用膠囊咖啡機，不過義式膠囊咖啡機公司奈斯派索（Nespresso），與瑞典腳踏車製造商Vélosophy合作新計畫，推出一款以用過的咖啡膠囊回收再製而成的腳踏車，而每售出一台腳踏車，他們還會多捐一台到非洲資助學童。

綜合外媒報導，咖啡膠囊不僅難以分解，也無法被一般資收場回收，因此近兩年奈斯派索與瑞典腳踏車製造商Vélosophy合作，從回收膠囊中提煉出鋁再製成腳踏車，奈斯派索美國分公司執行長康夫（Guillaume Le Cunff）表示，「我們新推這個咖啡膠囊再製成腳踏車的計畫，希望藉此能鼓勵更多人回收。」

奈斯派索咖啡膠囊回收再製腳踏車的計畫，並非其首次致力於循環經濟，以前就曾推出過瑞士刀、精品筆及再製膠囊，但由於其他廠牌出的膠囊都含有塑膠成分，因此咖啡膠囊回收計畫僅限於奈斯派索製造的產品。

What do you get if you combine coffee and bikes? RE:CYCLE by @velosophySthlm is made with aluminium from recycled Nespresso capsules, so your favourite coffee can continue its journey way beyond the last sip. https://t.co/z2LnweoDRE to discover the story. #recyclewithnespresso pic.twitter.com/ZcBkgHR3Z6 — Nespresso Global （@Nespresso） 2019年8月13日

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