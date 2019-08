咖啡膠囊不環保？ 這家公司找人合作回收再製腳踏車

2019-08-14 21:49

〔即時新聞/綜合報導〕咖啡膠囊由於難以自然分解,德國漢堡市(Hamburg)早在2016年,就已禁止政府機關使用膠囊咖啡機,不過義式膠囊咖啡機公司奈斯派索(Nespresso),與瑞典腳踏車製造商Vélosophy合作新計畫,推出一款以用過的咖啡膠囊回收再製而成的腳踏車,而每售出一台腳踏車,他們還會多捐一台到非洲資助學童。

綜合外媒報導,咖啡膠囊不僅難以分解,也無法被一般資收場回收,因此近兩年奈斯派索與瑞典腳踏車製造商Vélosophy合作,從回收膠囊中提煉出鋁再製成腳踏車,奈斯派索美國分公司執行長康夫(Guillaume Le Cunff)表示,「我們新推這個咖啡膠囊再製成腳踏車的計畫,希望藉此能鼓勵更多人回收。」

奈斯派索咖啡膠囊回收再製腳踏車的計畫,並非其首次致力於循環經濟,以前就曾推出過瑞士刀、精品筆及再製膠囊,但由於其他廠牌出的膠囊都含有塑膠成分,因此咖啡膠囊回收計畫僅限於奈斯派索製造的產品。

What do you get if you combine coffee and bikes? RE:CYCLE by @velosophySthlm is made with aluminium from recycled Nespresso capsules, so your favourite coffee can continue its journey way beyond the last sip. https://t.co/z2LnweoDRE to discover the story. #recyclewithnespresso pic.twitter.com/ZcBkgHR3Z6