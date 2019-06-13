台南又見隨機傷人 7旬翁被打到腦出血

2019-06-13 23:49

〔記者王捷／台南報導〕自從出現有男子拿報夾打婦女頭部逼下跪後，台南又出現一起疑似精神異常者隨機傷人事件。30多歲的周姓男子看見7旬曾姓老翁騎著腳踏車，突然持木棍將曾翁打落在地，直打到木棍斷裂、曾翁雙耳冒血才停手。犯案後，周冷靜站著看曾翁倒地哀嚎，直到被警方逮捕，落網後周男落網後一句話都不說，送往療養院管束，全案將往重傷害罪嫌偵辦。

曾翁退休後與友人搬來桌椅，在一處公廁附近泡茶聊天，一段時間後，就會自己騎著腳踏車到處亂晃。13日上午八時許，曾翁一如往常先跟朋友聊了幾句，接著就騎著腳踏車四處逛，但在路邊遇上周姓男子，就傳出意外。有目擊者指出，遠遠看到兩人有拉扯，但是不曉得曾翁是否有刺激到周男，但有看到周男拿起路邊支撐樹木的木棍，狠狠往曾翁身上打，對此，警方指出由於偵查不公開，不能證實。

而據指出，周男不是當地人，是最近才出現在附近，平常只是覺得周男很奇怪，不曉得周男會痛下重手。

接著消防隊就接獲通報，當時有民眾獲報有人「路倒」，結果一到現場看到一根斷裂的木棍、翻倒的腳踏車，曾翁倒地呻吟、滿地都是血，而周男則冷眼旁觀，並招引救護人員到場。

救護人員指出，當時發現滿地的鮮血，卻只在曾翁左眼下有0.5乘以2公分的撕裂傷，剪開了曾翁的衣物，最後也沒發現傷口，最後才發現曾翁兩耳流、口腔冒血、雙眼有俗稱「熊貓眼」血腫，是顱內出血的病徵，但當時曾翁已經無力哀號，也沒有做出反應，送往醫院急救。

周男落網後連自己的身分都不說，警方詢問檢方意見後，檢察官認為周男的精神狀況有異，應先送往療養院管束，由於雙方目前都無法表達，唯一能斷定是有傷害情勢，因此警方暫時先以重傷害罪嫌偵辦。

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