世界三大男高音多明哥 被控性騷擾多名女性

2019-08-13 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕在歌劇界享有極高聲譽的世界三大男高音多明哥（Placido Domingo）遭美媒爆料，利用職位及業界地位性騷擾多名女性，消息傳出震驚全球樂迷。

根據《美聯社》報導，78歲的多明哥至今仍活躍於歌劇界，持續打造他的歌劇帝國。但有9名女性，包括8名歌手及1名舞者，出面指控這位歌劇大師的黑暗面，她們告訴記者，多明哥從1980年代後期至今，30年間持續性騷擾職場女性，其中包括其擔任管理要職的歌劇公司，多明哥的行徑也一直是業界不能說的秘密。

其中一名女性聲稱，多明哥將手伸入到她的裙子裡；另外3名女性指稱，曾被多明哥強迫親吻，地點包含更衣室、飯店房間和午餐會上。

其中一位歌手表示，「商務午餐並不奇怪，奇怪的是有人握住妳的手，或把手放在妳的膝蓋上。他（多明哥）總是以某種方式撫摸妳，甚至親吻妳。」

除了9名女性指控者外，還有6名女性告訴美聯社記者，多明哥的「暗示」讓她們感到不舒服，其中一位歌手表示，在1990年代她被多明哥找去演唱一系列音樂會，期間多明哥多次試圖找她約會。

另外，記者還與近30位歌手、舞者、管弦音樂家、後台工作人員等進行訪談，他們表示曾目睹到多明哥不恰當的性騷擾行為，並且任意追求年輕女性，而沒有受到該有的懲罰。

9名指控者當中的7人告訴記者，她們認為在拒絕多明哥後，自己的職業生涯受到了負面影響，一些人說多明哥承諾過的角色沒有實現過，還有人控訴，當她們換到其他公司時，多明哥便不再給她們合作機會。

9名女性中只有1位願意公開姓名，她是帕特里夏·沃爾夫（Patricia Wulf），曾在華盛頓歌劇院與多明哥表演過的女中音。其他人要求匿名，擔心事後遭受報復、公開羞辱或者被騷擾。

報導指出，雖然沒有提供文件證明自己的說詞屬實，但9名女性所描述的經歷相當類似，包括多明哥會持續不斷地聯絡她們，以職涯規劃、給予專業建議為藉口，催促她們私下見面。

其中2女因為擔心職涯被毀，最終答應多明哥的要求，其中1女甚至曾和多明哥發生2次性關係，她表示，當時多明哥在房間內留下一張10元美金。

多明哥目前沒有回應美聯社記者提出的詳細問題，但他發表了一份聲明表示「這些匿名的指控最早可以追溯到30多年前，令人深感不安，內容也不準確」、「認識我或與我共事過的人都知道，我不是個會故意傷害、冒犯或使人難堪的人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法