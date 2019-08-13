利奇馬肆虐中國74小時！ 9省破千萬人受災、逾8千棟房倒塌

2019-08-13 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕第9號颱風「利奇馬」今（13日）晨在山東半島減弱為熱帶低壓，其在10日晨登陸中國後，肆虐多省，根據中國應急管理部到今晨最新統計，利奇馬橫掃9省（市），逾8100棟房屋倒塌、5.2萬間不同程度損壞、近7.4萬公頃農作物受災，累積受災人數破千萬。

利奇馬颱風挾16級風力直撲中國華東，是中共政權自1949年成立以來，登陸中國時風速第三高的颱風，登陸浙江後一路北上，二次登陸山東後進入渤海，成為繼2012年丹瑞颱風之後，再度有颱風進入渤海，甚至最後還回頭三次登陸中國，在中國陸地待了近74小時才減弱為熱帶低壓，為中國多地區帶來破紀錄風雨。

綜合中國媒體報導，中國應急管理部指出，截至8月13日7點，利奇馬颱風已造成浙江、上海、江蘇、山東、安徽、福建、河北、遼寧、吉林9省（市）多達1029.2萬人受災，有「蔬菜之都」之稱的山東壽光市繼去年遭大水重創後，再次遭逢水患，雨量創自1959年有紀錄以來之最。

據中國《央視》報導，壽光低窪易澇區1.8萬個大棚進水，有記者在北京蔬果市場探訪後，發現菜價普遍上漲，壽光所主產的苦瓜、絲瓜、茄子等蔬菜，價格甚至大漲30%以上。

不過死傷人數中央並未有統一數字，根據各省地方政府所公布的數據，浙江省有44人死16人失蹤、山東5死7失蹤，連颱風中心未通過的安徽也傳出3死5失蹤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法