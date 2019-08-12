反送中》擬全球登報訴港警暴力 8小時募集近200萬美金

2019-08-12 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨（11日）發生多起警方武力鎮壓事件，造成多人受傷，反送中團體「G20團隊」今（12日）開始進行集資活動，預計在17、18日於全球各大報紙刊登新聞，希望爭取各國支持香港，截至今晚6點半已籌得約195萬美金（約新台幣6176萬元），超出預計的100萬美金，並呼籲全球在17日舉行集會遊行響應香港。

香港各地昨日發生多起反送中示威遊行遭警方武力鎮壓，至少造成43人受傷，其中2人命危，對此「G20團隊」今日開始在群眾募資網站Gofundme，以「制裁港共戰爭罪行 全球眾籌反擊戰」為名發起集資活動。

「G20團隊」由反送中人士組成，曾在6月25日發起募資，並於28日的G20會議當天，在世界各國的報紙刊登反送中事件，該活動發起當天即募得670萬港幣（約新台幣2680萬元），超出原訂的300萬元港幣。今日早上10點半開始，G20團隊再度發起募資，2小時候即獲得1.8萬人捐贈的162萬美金（約新台幣5130萬元），超出預計的100萬美金，截至晚間6點半籌得約195萬美金。

G20團隊在集資網站中聲明，為進行8/11的緊急狀態應變措施，將於17、18日在全球報紙刊登新聞，反擊警方的戰爭罪行，並表示警黑暴力已經到達恐怖襲擊、戰爭罪行程度，港警在地鐵站放催淚瓦斯，甚至還近距離開槍射人，而無差別攻擊，更可以歸類為恐襲，最後呼籲全球在17日舉行集會遊行響應，爭取各國支持香港。

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