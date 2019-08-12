反送中》港警暴力壓制民眾 學者示警：武裝鎮壓已開始

2019-08-12 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」活動昨（11日）再爆警民衝突，港鐵傳出有警員在太古站內近距離向示威者開槍，造成一名女性眼睛受傷，甚至還投射催淚彈逮人，行徑相當誇張。對此，社會學者、作家李明璁表示，「武裝鎮壓已開始，台灣支援需升級！」

李明璁在臉書表示，11日晚間他在網路上看到香港哀嚎遍野、四處濺血的直播，原本在趕一篇稿子卻難過憤怒到無法再工作。「我突然意識到一件事：我們先前在焦慮討論關於『解放軍會不會（或何時可能）入港鎮壓』的問題，其實問錯了」。

「血腥鎮壓已經發生。」李明璁說，只是大家誤以為要像六四那樣坦克開來才叫鎮壓，以至於就連國際社會至今仍未能展開大規模的救援動員，「因為武裝鎮壓尚未發生」。

李明璁直言，但其實武裝鎮壓早已發生，而且天天發生，到處發生，化整為零、出乎意外、不受約束、街頭巷尾地發生；但這一切在新聞裡看起來只是「局部衝突」，而沒有「大規模鎮壓」。他認為，或許中共現在知道，鎮壓不再靠坦克大砲長驅直入、定點掃射全面清理，最好是「無所不在的鎮壓」，然後是由此滋生的「本能恐懼的自體鎮壓」。

李明璁強調，香港近來的一切，就是在證明：武裝鎮壓已經發生了，而且是殘忍的凌遲（它不直接處死你）。「那是一種國家機器主導的恐怖主義，由警察（而且是搞不清楚到底是香港還是來自中國）和黑社會（而且都是以愛港愛國為名）聯手執行」。

對於昨天一名港女遭警方開槍擊中右眼而可能失明，李明璁痛批，「暴警就是殺人犯。差別在於他有統治者的令旗，可以用納稅人賦予他的一切武器無差別殺人。」

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