反送中》高下立判！東京街訪遭五毛搶麥辱罵 港人超鎮定

香港YouTuber Ernest(畫面左側)日前至東京街訪,不料卻遭4名疑似中國「五毛」搶麥、辱罵、圍攻。(圖擷取自YouTube)

2019-08-11 20:15

〔即時新聞/綜合報導〕香港YouTube「無料案內所」主持人Ernest日前在東京街頭進行街訪,拿著港警鎮壓照片讓日本青年猜是「電影截圖」或「現實照片」,不料卻遭4名疑似中國「五毛」圍攻、當街搶麥辱罵。

據影片內容,Ernest日前在其YouTube頻道「無料案內所」拍攝〈問問日本妹〉,以2張港警鎮壓照片,讓日本街頭的青年猜測這是「電影截圖」、「現實照片」。初衷是藉由小遊戲提高香港「反送中運動」的國際關注度。

不料在訪問過程中,主持人Ernest卻遭4名中國五毛群起圍攻,2名男性先是搶麥向鏡頭說「Hong Kong is China, China is Hong Kong.」(香港是中國,中國是香港),又向Ernest豎起中指辱罵「Fuck you」、「If you don't like China, Fuck off.」(如果你不喜歡中國,死一邊去),另2名女性在旁以日文幫腔。

Ernest從頭到尾保持鎮定,也勸告不斷挑釁的「五毛」們冷靜,強烈對比之下凸顯出中國人對香港民眾爭取自由的輕挑態度。事後Ernest上傳影片談起這次遭遇,很感謝日本青年的主動配合訪談和創意。即使第一天拍訪談影片就遇見五毛搗亂,他當下仍堅持保持冷靜,但也表示很難和失去理智的人講道理,確實感到深深的憤怒和無奈。

相關影片請見:

(事發影片:03:54處中國五毛出現)

(事後影片)

