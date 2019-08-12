港女眼球中彈被毀容 港民發起「警察還眼」行動塞爆機場

2019-08-12 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」示威行動昨日爆發激烈警民衝突，一名示威女子被經方遭疑似布袋彈擊中，右眼血流不止，引起抗議民眾強烈憤怒。今日一網友自稱受害女子妹妹發文，表示該女子右眼全紫，腫如雞蛋，「一定會毀容」。香港網友發起「警察還眼」行動塞爆香港國際機場，更有醫護人員靜坐抗議譴責警方濫暴行為。

綜合媒體報導，昨日警方全面升級強勢鎮壓示威民眾，近距離對示威者發射橡膠子彈、布袋彈與胡椒彈，一名示威女子臉部被擊中，右眼血流不止，緊急送醫急救。一名網友自稱傷者妹妹發文，當時傷者站在尖沙嘴警署外的巴士站旁，沒有攻擊性動作，卻被警方近距離開槍，受害女子接受緊急手術，但是右眼眼頭至眼袋有長型傷口，鼻骨、眉骨碎裂，「一定會毀容」。

香港網民今日發起「警察還眼」行動，許多民眾於下午1時起抵達香港國際機場，用黑布蒙眼，象徵為被害女子「討回雙眼」，以及抗議港警濫暴天理不容。機管局表示，為維持離境旅客登機過程及客運大樓運作，中午12時開始，將實施出入管制，持有效登機證及護照，或持有相關証件的機場員工及旅客，才能進入一號客運大樓離境大堂（T1）的旅客登記航段。機管局更呼籲民眾在表達訴求時，尊重其他機場使用者的權利，避免影響機場運作。

香港東區醫院多名來自各部門的醫生、護士、職業治療、健康助理等醫護人員，今日發起集體靜坐抗議，戴上黑口罩，更有人於右眼位置蓋上紗布，譴責警方濫用武力，他們手持「強烈譴責香港警察蓄意謀殺」等標語，批評警方對準示威者頭部開槍，漠視市民安全。

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