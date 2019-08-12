獵巫？日本運動名牌將台港列國家 中國網友氣炸要出征

日本運動品牌亞瑟士（asics）官網「choose your country」中，台灣與香港皆可獨立選取。（圖擷自亞瑟士官網）

2019-08-12 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕繼義大利名牌「凡賽斯」（Versace）、美國輕奢品牌Coach被指將台灣、香港和澳門列為國家後，日本運動品牌亞瑟士（Asics）也難逃中國網友獵巫式肉搜，被指官網將台灣、香港列為國家。

綜合中國媒體報導，Coach幾年前推出一款與迪士尼聯名的T恤，背面印有多個國家和城市的名稱，其中北京、上海後面都列有中國，但香港卻沒有加註中國，台北後面標出台灣，與加拿大、美國等國家並列，令中國網友氣炸，消息傳出後，甫接任代言的中國時裝模特劉雯火速解約自清。

劉雯上月底才接任Coach代言人工作，今在微博上向外界「道歉」，宣布終止與Coach的代言關係，雙方代言工作僅短短18天；對此，Coach稍早在官方IG發表聲明，表示「尊重中國主權與領土完整」。

中國網友獵巫行動持續進行，現又有網友向中國媒體爆料日本運動品牌亞瑟士（asics）官網也將台灣、香港列為國家，在其官網上「choose your country」中，台灣與香港皆可獨立選取。

中國網友怒吼紛紛喊抵制，喊話代言亞瑟士的中國男星韓東君出面表態；但也有人表示，country除了國家，還有地區的意思吧，要其他中國網友別跟著媒體起鬨。

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