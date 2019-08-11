他被警栽贓痛毆、關壁櫥4天 獲賠15億元天價

2019-08-11 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國52歲男子布萊克（Arnold Black），2012年開著卡車經過俄亥俄州東克里夫蘭（East Cleveland）時被警察攔檢，被栽贓持有大量古柯鹼後遭警探痛毆，接著又被鎖進壁櫥裡關4天。布萊克事後不服，向東克里夫蘭地方政府與警察局提起訴訟，如今陪審團裁定他可獲賠5000萬美元（約新台幣15.6億元）。

據《美聯社》報導，2012年4月，警探希克斯（Randy Hicks）叫巡邏員警攔停布萊克的卡車，因為他懷疑裡面有大量古柯鹼，但經過搜查後車內沒有發現任何毒品，此時希克斯竟動手毆打布萊克頭部與臉部，並由巡邏員警拉著布萊克好讓警探可以一直打。

接著布萊克雙手被銬上手銬，關進一個儲藏物品的壁櫥裡4天之久，期間沒有任何東西可以吃，只有一箱牛奶讓他解渴，而且布萊克這4天內都沒有辦法上廁所。

2012年7月，針對布萊克涉嫌持有毒品、犯罪工具等指控全都被駁回，因為東克里夫蘭警方無法提供任何證據。2016年6月，布萊克在控告市府與警局的訴訟中獲得2200萬美元的賠償（約新台幣6.9億元），東克里夫蘭市隨後提出上訴，沒想到如今判得更多。

目前並不確定該市是否能支付賠償金，因為它是俄亥俄州最貧窮的城市之一，長期以來一直在努力維持最基本的城市功能。至於一切的罪魁禍首希克斯，早已遭到開除。

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