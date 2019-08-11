逾千人被抓仍不怕 6萬俄人上街抗議莫斯科選舉不公

2019-08-11 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕在數名反對派領導人陸續被拘押後，數萬名俄羅斯民眾在反對派領導下於週六在莫斯科中心地帶集結，進行連續第四週的週末遊行，表達對首都市議會選舉不公的不滿，質疑有參選者被排除在外的現象。外媒統計也指出，這是近年來莫斯科經歷過最大規模的政治抗議運動。

6萬人上街 8年來最大規模

綜合媒體報導，上月初莫斯科市選舉委員會突然取消多名有意參加市議會選舉候選人的參選資格，引發民眾群起抗議，並在近幾週接連進行示威活動，要求當局舉行自由公平的市議會選舉，不過當局則是出動警員，粗暴拘捕示威群眾，光是上週的示威抗議就有超過1千人被捕，數名反對派領導人也陸續被拘押。

雖然當局強硬執法，但10日時參與抗議的群眾人數再度上升到高達6萬人，他們紛紛怒喊「打倒獨裁者」，質疑選舉不公，這也是過去8年來的最大規模政治抗議活動。警方估計數據則是大約2萬人。據俄羅斯獨立政治觀察組織OVD-Info指出，在莫斯科的示威抗議共有245人被逮捕，第二大城聖彼得堡（St. Petersburg）也有80人被捕。

據媒體先前報導，莫斯科市議會選舉共有233人獲得參選資格，其中包括171名政黨提名候選人與62名獨立候選人，但有57人陸續被取消資格，由於目前莫斯科市議會幾乎完全由統一俄羅斯黨及其盟友控制，反對派認為，莫斯科市選舉委員會是有意排擠、打壓反對派。

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