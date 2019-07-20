「我有選擇權」莫斯科2萬人上街 要求選舉公正自由

2019-07-20 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕今（20）日俄羅斯首都莫斯科有超過2萬人上街抗議，要求政府舉行公正、自由的選舉。

綜合外電報導，俄羅斯今年9月將舉行地方議會選舉，有大約30名主要為反對派的參選人，儘管符合參選要件，也依法蒐集了超過5千份連署，但仍被政府以合法連署數量不足為由，拒絕其參選。

因此，今日有超過2萬人走上首都莫斯科的街頭，要求政府舉行公正且自由的選舉，抗議者們舉著「我有選擇權」、「普廷說謊」等標語，許多被政府拒絕參選的候選人也加入了抗議的行列。

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