聲援反對派 莫斯科1400人被捕

2019-07-29

30多人參選議員遭禁

〔編譯陳正健／綜合報導〕俄羅斯首都莫斯科二十七日有數千人走上街頭，抗議當局禁止反對派人士參與市議會選舉，與警方爆發激烈衝突；警方以遊行未獲核准為由，動用警棍將示威者打得頭破血流、向群眾噴灑化學物質，甚至突襲轉播示威的電視台，並逮捕近一千四百名抗議者。這是俄國自二○一二年以來，最大規模的鎮壓行動，抗議者多半是年輕人。

2012年以來最大規模鎮壓

莫斯科市議會將於九月八日改選，但選委會裁定三十多名獨立候選人（多數為反對黨）無法參選，理由是他們的連署簽名造假，或數量未達標準。莫斯科市議會現由執政黨「團結俄羅斯黨」控制，目前獲准登記的近兩百名候選人中，幾乎都支持俄國總統普廷。

為此，俄國反對派領袖納瓦尼號召民眾二十七日走上街頭，要求舉行公正選舉。示威者在市議會及市長辦公室外等處集結，高喊「普廷下台」、「我們要自由選舉」、「我們愛俄羅斯，他們愛錢」等口號。鎮暴警察揮舞棍棒毆打抗議人士，強壓他們的頭和肩推入警車。獨立監督團體OVD-Info指出，共有一千三百七十三人被捕。有女性民眾被打得頭破血流，指控警方蓄意挑釁。

警方還突襲一家在YouTube轉播抗爭行動的工作室，逮捕負責人，並搜索一家轉播示威過程的網路電視台。此前納瓦尼已為發動未經核准的抗爭被捕，被判關押三十天，多名反對黨領袖也遭拘捕。本月二十日，莫斯科也有約兩萬兩千人上街，要求公平選舉。

歐盟對此發表聲明，譴責俄國當局對和平示威者動用武力為不當之舉，破壞集會、結社與言論等基本自由。國際特赦組織也抨擊，俄國警方過度動用武力。美國駐莫斯科大使館則指俄警動武超過比例原則。

俄國當前面臨生活水準降低、政府延長退休年齡、網路自由受限等經濟社會問題，導致普廷支持率下滑。五月份調查顯示，民眾對普廷的信任感跌至三十一．七％，創下十三年來新低。

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