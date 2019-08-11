反送中》中共暫不出兵？專家分析：太多權貴資產在香港

2019-08-11 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中第10週，已爆發多次警民流血衝突，血腥鎮壓示威者，情勢面臨失控，北京港澳辦記者會及特首林鄭月娥的說法，都一再將此抗爭定性為暴力，稱示威人為「暴徒」，還上綱到威脅到國家安全，挑戰國家主權的地步，被外界解讀是為出兵香港做舖陳，但有專家認為，因這三大因素，短期內，中共不會出兵香港。

《大紀元》報導，香港著名雜誌《前哨》主編、雜誌社社長劉達文的分析指出，目前中共對香港是採取恐嚇威脅、內部分化的策略，暫時不會出兵，主要有三大關鍵因素，一是，中共的貪官、權貴家族包括整個政治局委員層面全數都有利益在香港，擁香港身份證、資產在香港等，立即出兵不符合權貴家族利益。

劉達文分析，早期，中共權貴家族認為最安全的資產及家屬避風港是美國，但在貿易戰及孟晚舟事件後，他們轉變觀點，認為世界上最安的地方是香港，若是香港情勢惡化，中共真的出兵，那「辛辛苦苦貪污的腐敗這麼多年的成果都要泡湯。」

其次，若是中共真的出兵，無疑自己宣告「一國兩制」的死亡，面子受不住；第三，中共尚不能承受來自國際的制裁，尤其來自美國的制裁，如出動航母到香港，另外，歐美多國數十萬僑民在香港，一旦出兵，則這些僑民大規模撤僑，也不是中共能受承受。

撇開上述部因素，中共一旦出兵或戒嚴香港，港民拚死抵抗引發的衝突，甚到可能讓香港「變成死城」，而這更不符合中共利益。

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