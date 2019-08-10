美停飛123架C-130運輸機檢修「異常裂縫」 我也有10餘架...

2019-08-10 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍一架C-130「大力神」運輸機，在日前的例行檢修中被發現右側機翼與機身連接處存在「異常裂縫」（atypical crack），此問題恐導致機翼從機身上脫落。美國空軍機動司令部（AMC）週三（7日）晚間發布聲明指出，現有123架C-130運輸機暫時停飛接受檢查，約占AMC麾下C-130運輸機總數的4分之1。

綜合外媒報導，美國空軍機動司令部發言人西蒙斯少校（Jonathan Simmons）在聲明中指出，日前進行例行檢修作業時，軍方在一架C-130H運輸機右側機翼與機身連接處被稱作「虹式接頭」的部件發現異常裂縫，雖初步研判可能是個案，但由於此問題將可能導致機翼從機身脫落的嚴重後果，機動司令部決定暫時停飛逾百架C-130運輸機進行縝密檢查。

西蒙斯表示，現有共123架C-130H與C-130J運輸機停飛並陸續接受檢查，1架飛機的檢查時間長達8小時，一旦發現類似狀況將直接更換舊式虹接頭，無裂縫的飛機將立即復飛並投入部署。西蒙斯指出，按軍方預期，整個檢修工作將持續1至2個月，機動司令部現有足夠的部件可替換而不致缺料。

C-130大力神運輸機是由美國洛克希德·馬丁公司研發與生產的中型戰術運輸機，是美國最成功、最長壽及產量最多的現役運輸機，目前共有40多個型號在全球60多個國家服役。我國空軍於1986年起陸續從美軍採購20架C-130H運輸機，為空軍現役運輸機種之一。

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