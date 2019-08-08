「仇女、極端」美國接連3起槍擊案元兇有共通點

2019-08-08 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國過去一周，在加州吉爾羅伊（Gilroy）大蒜美食節活動、德州艾爾巴索（El Paso）以及俄亥俄州岱頓市（Dayton）接連發生的3起槍擊案，造成重大傷亡，各界無不痛心，警方指出，3起事件的3名槍手有2項「共通點」，曾經明確表達對女性的厭惡以及擁有極端主義偏見。

綜合外媒報導，美國總統川普對「接連3起殘忍槍擊案」表示，槍手是「心靈扭曲」的怪物，並譴責種族主義偏見。

《今日美國報》（USA Today）指出，美國接連發生的3起重大槍擊案，引發外界對種族歧視、仇外主義及白人主義關注，但涉及仇恨女性的問題，卻較少受到討論。

報導指出，加州19歲槍手勒根（Santino William Legan），曾在社群媒體推崇19世紀著作「強權就是公理」（Might Is Right）一書，內容為仇恨女性、種族歧視言論。

德州21歲嫌犯克魯修斯（Patrick Crusius）則是在行凶前發文表示，美國正遭到「種族混血」的破壞。對此，專家指出，種族主義與仇恨女性密切相關。

俄亥俄州24歲嫌犯拜茲（Connor Betts）的高中同學指出，拜茲當時面臨停學處分，是因製作「暗殺名單」與「強暴名單」，引發恐慌。

專門研究仇恨團體的資深分析師漢克斯（Keegan Hankes）表示，許多人都是先提出反女性的言論，而後演變成追求白人主義，漢克斯指出，「仇女傾向」可說是開出極端思想主義的「入門道路」。

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