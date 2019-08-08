4歲兒燙傷慘死 狠母棄屍垃圾場竟慌報失蹤

2019-08-08 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國巴爾的摩（Baltimore）25歲母親艾莉西亞（Alicia Lawson）8月1日向警方通報4歲兒子馬拉基（Malachi Lawson）失蹤，後來才向警方坦承自己犯案，警方在3日發現男童陳屍在垃圾場，下體還有嚴重燙傷；艾莉西亞聲稱沒有控制好洗澡水溫而燙傷孩子，為避免受罰沒有送醫，最後甚至將兒子棄屍在附近垃圾場。

綜合外媒報導，當地警方說，艾莉西亞1日向警方報案兒子失蹤，警方發布協尋，沒想到隔天案情大逆轉，艾莉西亞坦承是自己將兒子屍體丟到垃圾場，警方調查後也發現，艾莉西亞曾用手機搜尋住家附近的垃圾場資訊，還有搭乘Lyft（出租車）的乘車紀錄。

艾莉西亞聲稱，事發當天，她將兒子放進浴缸就離開浴室，等到再回來看兒子的時候，發現他的下半身從腰到腳都已經被熱水嚴重燙傷；但她和女性伴侶曾在兒童保護中心留下紀錄，不想兒子被帶走，才選擇不將馬拉基送往醫院治療，自行照顧，不料9天後卻發現兒子已經死亡，她害怕受到刑罰，用黑色垃圾袋裝好屍體，搭Lyft到垃圾場棄屍。

檢調單位認為，從馬拉基受傷開始，艾莉西亞及伴侶2人完全沒有要將他送醫治療的意願，2人只想著怎麼隱瞞，才導致悲劇發生；奇怪的是，據調查人員表示，他們在案發現場測試水溫時，發現浴室的水溫只能達到溫水，並不會導致燙傷。

目前艾莉西亞和她的伴侶夏提卡（Shatika Lawson）已遭到警方逮捕，2人各執其詞，證詞不一致，仍被依疏於照顧導致未成年人死亡、過失殺人、一級虐待兒童等多達11項罪名被起訴。

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