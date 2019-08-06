發大財？車資價差近18倍！ 運將涉嫌敲詐被捕

2019-08-06 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名菲律賓當地計程車司機涉嫌超收車資，昨（5日）在菲律賓馬尼拉國際機場（NAIA）遭警方逮捕。這名司機搭載中國籍觀光客通行兩座航廈間，短短6公里車程，竟索價6000披索（約新台幣3640元）；以當地民眾常用的叫車應用程式「Grab」費率，該段距離的車資大約329披索（約新台幣200元），價差將近18倍，與當地一般計程車跳表費率差距也很驚人。

根據《CNN》報導，馬尼拉國際機場管理署（MIAA）表示，被敲詐的中國籍旅客（2日）搭乘當地司機羅沙里歐（Eugene del Rosario）的計程車，從馬尼拉國際機場（NAIA）第3航廈到第1航廈，短短6公里的距離，大約15分鐘的車程，就被索價6000披索（約新台幣3640元）。當事人由於擔心趕不上返家的飛機，因此便當場支付費用，下車後才向第1航廈航警局投訴。

航警局指出，正等待王姓旅客返回返回報案，提交正式報案表單，才能對該司機提出正式控告。

根據《中央社報導》，我國駐菲律賓代表處官員表示，類似遭遇也曾發生在台灣旅客身上，也提醒民眾，搭計程車時最好記下計程車公司名稱、車號和顏色，並在上車前，先與司機確認採跳錶計價，上車後，立即確認司機按下計費器。

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