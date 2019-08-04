成功了！ 法發明家乘「飛行滑板」 順利橫越英吉利海峽

2019-08-04 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕法國愛好飛行的發明家薩帕塔（Franky Zapata），今（4）日使用自己設計發明的噴氣動力飛行滑板，一舉飛越英吉利海峽成功，只花了22分鐘。他前一次挑戰以撞船落海收場。

綜合外媒報導，今年在法國國慶日以「飛行滑板」表演讓人驚豔的薩帕塔，在3架直升機護送下，週日早上安全降落在英國南部海岸多佛（Dover）附近的聖瑪格麗特灣（ Saint Margaret’s Bay），成功在22分鐘飛行35公里橫越英吉利海峽。

薩帕塔發明的飛行器大小約等同滑板，有5個小型噴射發動機提供飛行動力，由搭乘者背包中的煤油作為燃料，但一個燃料包不足讓他飛到英國多佛，7月25日挑戰時因未能順利降落在提供他新燃料包的船隻上而落海。

這次薩帕塔改變了加油計畫，包括找來更大的船隻、打造更大的降落平台。他週六在記者會上說，團隊已從上次行動獲得經驗，認為這次挑戰一定會成功，他很肯定這次「有更好的機會」。

「我很幸運！」週日早上他從法國沿海小鎮桑加特（Sangatte）起飛，以每小時160至170公里速度飛行，在中途順利補充燃料後，終於抵達英國多佛。他告訴法國媒體，「整個團隊一起迎接挑戰。我們做到了。」

薩帕塔說，「無論這是否是歷史事件，我都不是那個決定這一點的人，時間會證明一切」。他表示，「我們在3年前打造了這台飛行器...現在我們終於橫越了海峽，這真是太瘋狂了」，說完更是喜極而泣。

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