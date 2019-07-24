空中飛人成真？ 法發明家將挑戰以飛行滑板橫越英吉利海峽

2019-07-24 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕日前在法國國慶日典禮上，以「飛行滑板」表演驚豔在場貴賓的法國發明家薩帕塔（Franky Zapata），預告將於25日挑戰以飛行滑板橫越英吉利海峽。不過此舉遭法國當局警告，這樣的特技表演將影響航運安全。

綜合外媒報導，曾經得過水上摩托車賽冠軍的薩帕塔預告，將於25日以飛行滑板挑戰橫越分隔歐陸與英國的英吉利海峽，並將於途中停泊在一艘船上為飛行滑板補充燃料。值得一提的是，當天也恰好是人類首度以飛行器橫越英吉利海峽的110週年。

薩帕塔本人也認為這項挑戰極為艱困。他表示，國慶日當天表演只發揮出飛行滑板3%的能力，橫越英吉利海峽則要發揮其99%的能力。他更預期這次挑戰只有30%機率會成功。

薩帕塔強調，他的飛行計畫已經獲得民航當局的同意。海事當局則表示已經建議薩帕塔停止這次危險的飛行，因為英吉利海峽是世界上最繁忙的海峽之一。一名官員則補充，不會強硬禁止薩帕塔飛行，但希望他起飛後通知當局，以防萬一。

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Fier de notre armée, moderne et innovante. pic.twitter.com/DQvIfPolQf — Emmanuel Macron （@EmmanuelMacron） 2019年7月14日

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