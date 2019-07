飛行滑板成法國國慶日亮點 未來可望穿越英吉利海峽

2019-07-14 23:56

〔即時新聞/綜合報導〕7月14日是法國國慶日,國慶閱兵典禮上其中1項新潮表演「飛行滑板」,引起現場觀禮貴賓喝采。法國總統馬克宏希望藉由閱兵大典,展現歐陸軍事合作力量。

綜合媒體報導,40歲的法國發明家兼前水上摩托車冠軍選手薩帕塔(Franky Zapata),14日在馬克宏和歐盟(EU)各國領導人面前表演飛行滑板(Flyboard),在香榭麗舍大道的上空飛翔,表演過程中,薩帕塔手中揮舞1把步槍,象徵這項發明也可做為軍事用途。法國國防部長(Florence Parly)指出,飛行滑板可針對不同用途進行測試,例如作為飛行的後勤平台,甚至是主動攻擊的平台。

薩帕塔表示,14日的飛行滑板起飛後,可以190公里/時的速度持續飛行10分鐘,希望未來可以售給法國軍方;他的下個目標是挑戰以飛行滑板飛越英吉利海峽(English Channel),屆時將是他首度在飛行過程中添加燃料。

馬克宏強調,這次的閱兵典禮的主軸是突顯法國在北大西洋公約組織具有防衛能力和決心,可以保衛歐洲安全。法國還在首都動員約4300名的武裝部隊成員、196輛軍車、237匹馬、69架飛機和39架直升機。

France showing off a "flying soldier" at this year’s #BastilleDay parade. Marseille-born jet ski champion Franky Zapata has developed the so-called "Flyboard" the French military will be testing pic.twitter.com/ZrREfciUpq