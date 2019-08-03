令人髮指！印度3歲女童遭綁架性侵 斬首棄屍

2019-08-03 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕印度再度發生駭人聽聞的性侵殺人案！一名年僅3歲女童日前和母親及其母伴侶夜宿車站。母親半夜醒來時，驚覺女兒和伴侶都不見人影，隨即報警處理；經警方追查，女童被綁架後不僅遭到2名男子輪番性侵，甚至最後慘遭勒斃斬首，身首異處。目前包含涉嫌非法人口販賣的母親伴侶在內，3人都遭警方逮捕。

綜合外媒報導，這起事件發生在印度賈坎德邦（Jharkhand）詹謝普爾市（Jamshedpur）的塔塔納加（Tatanagar）火車站，女童、女童母親以及母親伴侶曼達爾（Monu Mandal）3人夜宿火車站。女童母親半夜醒來，才驚覺女兒和曼達爾都不見了！

當下女童母親感覺案情不單純，懷疑是曼達爾協助他人綁架女兒，因此報警處理；警方調閱監視器畫面後發現，女童在半夜遭1名男子抱走，警方尋線逮捕30多歲的嫌犯薩胡（Rinku Sahu）及其共犯凱拉許（Kailash）；經偵訊，薩胡和凱拉許兩人坦承擄走女童，且輪流性侵一整天，最後受不了女童哭鬧，才會將她勒斃斬首。

警方最後根據薩胡和凱拉許兩人證詞，在車站4公里外的樹叢尋獲女童遺體，但頭顱尚未找到；警方目前懷疑過去有性騷擾和綁架小孩前科的薩胡為此案主謀，曼達爾目前也因涉及非法人口販賣遭逮捕，警方將持續做近一步調查。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法