哈佛大學雕像遭中文塗鴉 中國網友竟怪罪給台灣人...

2019-08-03 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕哈佛大學校園內的約翰·哈佛（John Harvard）著名雕像，日前被人在底座惡意塗鴉，使用黑筆寫上中文字，校園宿舍的窗台也被發現有類似塗鴉，引發華人圈熱議。中國網友極力撇清責任，認為此塗鴉應該為台灣人或香港人所為。

綜合媒體報導，7月30日，約翰·哈佛的底座側面和背面分別被寫上「慧慧＆瑄瑄一輩子」、「張思慧大傻X」等惡意塗鴉，哈佛大學一棟宿舍側面窗邊也被發現寫上「張思慧 我愛妳」等中文塗鴉，疑似為同一人所為。經過7月31日晚間的大雨沖刷，字樣已有些模糊，並且有熱心民眾將雕像的字樣擦去，側面已幾乎無痕跡，但背面的髒話無法完全擦除。

事件曝光後，許多中國網友認為塗鴉者的素質低下，但字樣是中文並非能證明是中國人所為，且塗鴉字句繁簡夾雜，可能是香港人或台灣人所為，「這是香港或者台灣人寫的字，幾乎所有字都是簡體，最後一個『妳』字就暴露了」、「看字應該是香港或者台灣人寫的，因為有繁體字」、「呵呵，明顯是台獨或港獨寫的！讓真正中國人背鍋」、「寫中文的不一定就是中國人啊」、「那簡繁混雜的字，是最近那些廢青拿來嫁禍的吧」。

哈佛大學是全美歷史最悠久的頂級學府，最初稱之為「新學院」，該機構為了感謝牧師約翰·哈佛所作出的捐贈，而改名為「哈佛學院」。約翰·哈佛並無畫像傳世，當時的雕塑家找了校園裡的3個人當模特兒，塑成約翰·哈佛像。

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