探索宇宙新技術！美光帆二號太空船 利用太陽能調整軌道成功

2019-08-01 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國行星學會（Planetary Society）今（1）日宣布，利用太陽光子為動力的新型太空船「光帆二號」（LightSail 2）已成功提升軌道、進行變軌，宣告任務成功。

綜合外媒報導，美國行星學會今日召開記者會，宣布獲群眾募資超過美金700萬元（折合台幣約2億元）的「光帆二號」計劃成功。

報導指出，這款新型動力太空船，成功在只使用太陽光子推進的情況下，提升軌道高度，順利變軌。對此，行星學會表示，這是新型動力概念的展現，希望未來能為「深空」（Deep Space）探測提供新的模式，擺脫昂貴的火箭和燃料。

行星學會首席科學家、光帆二號計畫經理貝茲（Bruce Betts）對外表示，光帆二號在過去4日間，以太陽帆升高約1.7公里，達到軌道頂點。他說：「這是一次前所未見的突破，我對這個團隊感到無比驕傲。」

對此，行星學會會長奈伊（Bill Nye）表示：「我們努力了數十年，終於達到這一刻的成功。」他說：「這項技術，讓我們得以將物品送到太陽系內意想不到的地方，甚至也可以超越太陽系。因為它不需要燃料，也不必控制燃料的整套系統設備。」

奈伊補充道，太陽帆可以有效降低太空任務的成本，他們期許能夠見證這項技術被運用在探索火星、木星衛星歐羅巴（Europa）和土星衛星泰坦（Titan）的任務上。

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