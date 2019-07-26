中印可能聯合探索月球 抗衡美國的太空主導地位

2019-07-26 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕有分析人員向《今日俄羅斯》（RT）透露，中國願意和印度共同探測月球，促進雙邊關係，以阻止美國壟斷太空計畫。

根據《今日俄羅斯》報導，印度「月船2號」（Chandrayaan-2）22日升空，著陸器「維克拉姆」（Vikram）預計於9月6日或7日登陸月球南極。而中國「嫦娥四號」月球探測器成功登陸月球背面，為人類史上首次，中國外交部發言人華春瑩表示，北京願意和印度等國一起探索太空，以了解月球或其他地方的更多面向。

「全球反對太空武器和太空核動力」（Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space）的協調員蓋農（Bruce Gagnon）表示，美國一直想在月球上建立排除他國的基地。中國和印度有意合作、共享技術，以取代打算再度登月的美國。

國際空間法學會會長施洛格爾（Kai-Uwe Schrogl）表示，太空聯合任務非常複雜，因此中國更有可能做出外交提議，而不是具體、隨時可執行的方案，不過不排除未來中、印太空合作的可能性；加拿大麥基爾大學（McGill University）的國際太空法教授傑克胡（Ram S. Jakhu）認為，最終邀約也許是合資企業之類。

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