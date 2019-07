中印可能聯合探索月球 抗衡美國的太空主導地位

2019-07-26 00:07

〔即時新聞/綜合報導〕有分析人員向《今日俄羅斯》(RT)透露,中國願意和印度共同探測月球,促進雙邊關係,以阻止美國壟斷太空計畫。

根據《今日俄羅斯》報導,印度「月船2號」(Chandrayaan-2)22日升空,著陸器「維克拉姆」(Vikram)預計於9月6日或7日登陸月球南極。而中國「嫦娥四號」月球探測器成功登陸月球背面,為人類史上首次,中國外交部發言人華春瑩表示,北京願意和印度等國一起探索太空,以了解月球或其他地方的更多面向。

「全球反對太空武器和太空核動力」(Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space)的協調員蓋農(Bruce Gagnon)表示,美國一直想在月球上建立排除他國的基地。中國和印度有意合作、共享技術,以取代打算再度登月的美國。

國際空間法學會會長施洛格爾(Kai-Uwe Schrogl)表示,太空聯合任務非常複雜,因此中國更有可能做出外交提議,而不是具體、隨時可執行的方案,不過不排除未來中、印太空合作的可能性;加拿大麥基爾大學(McGill University)的國際太空法教授傑克胡(Ram S. Jakhu)認為,最終邀約也許是合資企業之類。

