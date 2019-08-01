美國祭3000萬抓他 傳恐怖王儲、賓拉登之子哈姆薩被擊斃

2019-08-01 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖份子賓拉登（Osama bin Laden）於2011年遭狙殺身亡，其么子哈姆薩．賓拉登（Hamza bin Laden）企圖重組「開打組織」（ al-Qaida ），遭美國政府懸賞100萬美元（約台幣3100萬元），但傳出哈姆薩早已身亡的消息。

綜合外媒報導，在賓拉登遭美國特種部隊擊斃後，開打組織從2015年開始，就發佈了哈姆薩一系列講話錄音，這位被開打組織視為「恐怖王儲」的哈姆薩，試圖利用父親的名號，擴大在極端組織中的影響力，不過開打組織僅公佈哈姆薩幼年照片，直到2017年，中央情報局（CIA）公佈了其婚禮影片，才讓哈姆薩成年影像首度曝光。

年僅30歲的哈姆薩是賓拉登最小的兒子，據稱賓拉登最寵愛他，美國國務院早在2017年將他列為「特殊指定全球性恐怖分子」，今年3月美國國務院宣佈懸賞100萬美元追查他的行踪，哈姆薩最後一次公開聲明是在2018年，因被沙烏地阿拉伯剝奪公民身分，他威脅沙國，呼籲阿拉伯半島人民起義。

不過早在國務院懸賞100萬美元之前，傳出哈姆薩早已斃命，有3名美國官員爆料，最近獲得哈姆薩在過去2年內的某個時間遭擊斃的情報，官員不願透露哈姆薩在何時何地死亡的細節，僅稱其在某次軍事行動中被擊斃，但當時他並非這起行動的主要目標。

美國總統川普在當地時間31日被問及此事時，僅稱「我不想對此發表評論」，白宮方面也拒絕回應是否將發佈聲明。

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