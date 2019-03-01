美國3000萬賞金抓賓拉登之子 專家：他仍存威脅

2019-03-01 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕知名恐怖分子賓拉登（Osama bin Laden）於2011年遭狙殺身亡，但該組織並未瓦解，被視為繼承人的兒子哈姆薩（Hamza bin Laden）日前遭美國祭出100萬美元（約台幣3100萬元）的懸賞獎金。

綜合外媒報導，以賓拉登為首的的恐怖組織「基地」，在賓拉登死後仍有一位有著「恐怖王儲」封號的繼承領導人，雖近年行事作風轉趨低調，但仍對美國及其盟國有著一定威脅。

據《先鋒報》報導，現年約30至33歲的哈姆薩曾對美國及其盟國放話要攻擊他們，來報復父親遭到美國狙殺，更在2年前被公布為全球性的恐怖分子。

反恐專家賽爾斯（Nathan Sales）表示，「基地」組織並非瓦解，只是相較於IS較為低調，但該組織仍是美國為死敵，攻擊力也不容小覷，更表示「這是戰略性的停頓，而不是投降」。

美國國務院表示，這筆高額的懸賞獎金來自正義獎勵計劃（Rewards for Justice），只要協助追捕，抑或是提供藏身地點的民眾，經核定過後將能領取一筆獎金。

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