反送中》手機有遊行照 港男深圳遭扣留建檔、逼寫悔過書

2019-07-31 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」示威抗議如火如荼之際，傳出一名港人因為手機存有參加遊行的照片，入境中國時被公安扣留6小時，不僅被要求交出手機、電腦密碼，還要按捺指紋、拍照建檔，並寫悔過書承諾不再參與遊行。

關注弱勢團體的設計品牌「Mosi mosi」，今日在臉書PO文，表示成員近日到深圳羅湖要接收產品樣本，沒想到因為身穿黑衣被公安攔截檢查手機，發現他曾參與香港遊行的照片。粉專強調，成員只是參加200萬人大遊行的該場和平遊行，並無參與其他暴力行動，但仍被扣留6小時直到凌晨，在成員寫了悔過書，被拍照、按捺指紋建檔後才放人。

「Mosi mosi」痛批，本來粉專一直都在發放正能量，也盡量不提政治取向，「但這次忍不住發功了」！粉專也提醒，去中國千萬不要穿著黑色衣服，也要把手機內所有關於政治的照片與影片刪除，因為中國公安可以一句「覺得你有可疑」就檢查手機及將你扣押，毫無準則可言。

根據《立場新聞》報導，涉事的「Mosi mosi」團體成員表示，26日越過羅湖橋，還未進入深圳關口時，有公安上前攔住包括他以及多名黑衣入境人士，要求搜查手機；當時部分被攔截的人都以私隱為由拒絕解鎖手機，但公安宣稱自有權檢查，最後眾人只得妥協。

公安檢查後發現數人有參與6月16日香港反送中遊行的照片，立刻將他們帶到關口的小房間，要求交出回鄉證辦理入境手續，隨後移交到深圳一處公安局。在公安局內，他們被要求按捺指紋、提供DNA樣本、拍照建檔；還要交出手機、電腦密碼，期間更被質問為何參加遊行？是否支持修例？還被要求寫悔過書，承諾再也不會參與遊行，才獲准離開。

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