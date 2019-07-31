「2020是川普和習近平選舉」郭文貴爆中國攻擊美大選4手段

2019-07-31 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕滯留美國的中國富豪郭文貴最近向外媒表示，對於2020年的美國總統大選，中國已經非常明確地指示，「不許川普勝選」，他並揭露中國要用四大武器，顛覆川普連任。

《華盛頓自由燈塔》引述郭文貴說法，指川普對中國造成很大的衝擊，中國正在進行激進的假訊息和影響力活動，目的在阻止川普再次當選。郭文貴說，中國國家安全委員會已有指令，對美國大選使用「四種武器」。

第一個武器是「華爾街金融領袖」。郭文貴說，華爾街因其有既得利益，而幫助中共黨員、盜國賊。

第二種武器是「華盛頓的政治領袖和說客」。他們可被號召反對川普。郭文貴指「這些人中有不少人多年來被中共侵蝕了...所以他們將成為第二大武器」。

第三種武器則是「美國的主流新聞媒體和社交媒體。郭認為這些媒體已有許多對川普充滿敵意。如google、facebook，還有《華爾街日報》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等，甚至國家廣播頻道都不願挑戰中國來為川普辯護。他補充說，許多新聞業者都對中國感興趣，因此不願反擊那些將矛頭對準川普的中國影響力。

第四種武器則是跟海外華人和華裔美國人合作。這些人用財富影響政治捐贈和投票權，加強其在美國的政治影響力。他舉例，台灣總統蔡英文出訪過境美國期間，一些親中人士與親台支持者爆發衝突，這些人就是受到指示。

郭文貴強調，2020年美國總統大選並不是共和黨和民主黨間的競選活動，實際上將是川普與習近平和王岐山（中國國家副主席）的競選。中國不斷宣稱，西方國家試圖干涉中國內政，但實際上中國不僅試圖干涉美國內政，也公開干涉美國選舉。

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