習近平又口誤！G20講「冰邦外交」 網笑翻：什麼鬼啦

2019-06-29 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕G20大阪高峰會美中領袖會談「川習會」，於日本時間29日中午11點半左右登場，川習會在會前開放記者採訪5分鐘，不過，有影片流出，中國國家主席習近平把「乒乓外交」念成「冰棒（邦）外交」，引起網友熱議。

這次川習會是閉門會議，在閉門前開放記者採訪5分鐘。川、習2人各自發言，習近平從1971年期間中美2國桌球隊互訪、使外交關係恢復的「乒乓外交」談中美關係；川普則言，讓貿易更趨公平是件容易的事，（中、美）談判過程中遇到一些麻煩，但已接近達成協議，若能實現公平的貿易協定，將具歷史意義；會後雙方達成共識，恢復貿易談判、不加徵新關稅，華為議題會保留到美中談判的最後階段才談。

不過有人發現，習近平疑似口誤，把「乒乓」外交念成不送氣音的「冰邦」外交，網友紛紛留言說：「冰邦外交：指兩個國家間，摩擦升溫，需要冷處理。亦可延伸為冰棒外交，指請您恰個冰棒消消火，別再打我了。」、「沒有新加稅的原因找到了」、「把乒乓成為禁語！」、「為賦新詞冰邦球」、「有稿子就會念對嗎？」。

另外，在2016年的G20中國杭州峰會時，習近平在演講中引經據典也曾口誤，把「通商寬農」說成「通商寬衣」，有網友則認為可能是習近平「看錯」才出錯，但習仍被網友譏諷「再用簡體字啊」、「被殘體稿害到死好」，且因中國網友瘋傳，中國官方也封殺相關言論及影片。

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