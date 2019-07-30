反送中》中國軍方鎮壓香港的影片激增 外媒證實：假的！

2019-07-30 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港反「送中條例」修訂引發近2個月的大小衝突和集會，過去1週，網路上充斥多段中國解放軍疑似到香港鎮壓示威者的影片，《法新社》事實查核團隊調查後表示，影片是假的。

根據《法新社》報導，自1997年香港主權移交後，中國人民解放軍一直駐守香港。目前預計約8000至1萬名的解放軍部隊，不過他們十分低調，鮮少在公共場合看到解放軍制服。中共高層和港特首林鄭月娥雖然嚴厲譴責反送中示威者，但港府始終否認部署解放軍部隊。

中國國防部發言人吳謙24日在說明中國國防白皮書的記者會上，被問及香港反送中示威的應對方式等問題時，回答《駐軍法》已有明確規範。根據該法第3章第14條規定，解放軍駐港部隊雖不干預特區地方事務，但「在必要時」，港府可以向中央人民政府請求香港駐軍，協助維持社會治安和救助災害。

在吳謙發表言論後5小時，《法新社》在Facebook、Twitter、微博等社交媒體上發現大量影片或貼文，內容聲稱香港各地有大量步行和在坦克上的士兵，截至30下午為止，已累計140萬觀看人次。此外，Facebook上還出現1則自稱是香港政府的公告：「為了你自身的安全，所有香港居民未來48小時內不要前往公共場所或海邊，同時避免集會，因為中國解放軍正在接管香港。」

然而事實上，港府並未發布類似公告；至於宣稱的鎮壓影片，其實是2018年中國軍方車輛在九龍行駛的畫面。《法新社》表示，影片拍攝場景都在中國內地。

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