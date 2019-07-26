文革翻版？新疆高中考核文件曝光 鼓勵教師互相揭發

2019-07-26 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕為加強控制新疆，中國政府不只將百萬維吾爾族人送至「再教育營」，稱進行「思想教育」，現在還被爆出要教師在考核過程中互相揭發，藉此擴大清查不真正忠於政府、被懷疑參加「三股勢力」（民族分裂主義、恐怖主義與宗教極端主義）的「兩面人」。

《寒冬》報導，新疆一間高中去年收到《關於進一步深化同幹部教師隊伍中的「兩面人」作鬥爭專項考核工作的通知》文件，內容要求，兵團專項督導考核組和校黨委要在全校展開秘密考核行動，剖析教職員是否曾出入宗教場所、從事宗教活動，是否有「錯誤思想言行」，並評價教師及幹部公開發表的觀點言論、政治立場、日常思想等，以及分析是否有曾經閱讀、存儲或傳播「涉恐涉暴、涉民族分裂和宗教極端內容」的刊物等創作。

報導指出，文件還要求調查教師有無積極參加「發聲亮劍」，即反三股勢力的活動，包括積極舉發兩面人、參加反恐維穩演習、參加監視穆斯林「入戶結親」活動時的情況等。此外，甚至連教師親屬的思想立場也列入考核範圍。

除了收集教師個人資訊來分析外，考核過程中還要和教師面談，以及進行同事間的互相評價，有如文革期間的揭發風氣，「基本上就是互相揭發而不必提供證據也不必對自己的話承擔責任。」不只新疆，現在中國其他省分也開始針對學校教師、黨員等群體展開類似的「自查自糾」行動。

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