日女偶像自曝超慘身世 靠賣「原味內褲」撈金被逮竟逆轉人生！

2019-07-26 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本少女偶像團體ZOC的成員「戦慄かなの」有童顏巨乳的超好身材，日前在節目公開自己的悲慘童年，國中時就被雙親拋棄，為了養活妹妹只好靠偷竊賺錢，之後還靠販售「女高中生原味內褲」賺進大把鈔票。但在被捕後發憤圖強考上大學和多張證照，現在擔任偶像外還投入幫助受虐兒童。

綜合媒體報導，日本偶像團體ZOC的成員「戦慄かなの」在2年前出道，日前上節目公開她的成長經歷，她出身在單親家庭由媽媽扶養，但媽媽在初中時就拋棄她和妹妹，她們甚至曾有一星期只喝自來水過活，且常常無法洗澡、刷牙，總是髒兮兮的，在學校被同學欺負，有次被同學用利器刺傷膝蓋，她被迫從3樓跳下逃跑而骨折。

據報導，「戦慄かなの」為了賺錢加入竊盜小組，那裏都是年紀小無法合法兼職的中學生、小學生，但有次盜竊失誤該組織只好解散。後來她接觸到日本JK風俗業，轉售女高中生的「原味內褲」每日賺進10萬日圓，共賺了好幾百萬日圓。

但非法營生手段也害「戦慄かなの」被警逮捕，被關進少年觀護所，當時她意識到不能再繼續沉淪，發憤念書不只考上大學，還考取多張專業證照，2年前還成功出道成為偶像。她現在還成立了一個非營利組織，幫助受虐兒童安置以及照顧誤入歧途的青少年。

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