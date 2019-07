偷看其他女人！ 火爆女子吃醋 機上爆打男友

2019-07-24 21:00

〔即時新聞/綜合報導〕美國航空(American Airlines)日前發生一起「男子被女友爆打」事件,不少旅客還將過程拍下、傳上網,影片中,機上1對情侶在坐位上發生爭執,原因為「男友偷看其他女生」,女友便爆氣從座位上拿起筆電往男友身上砸,甚至一路打到走道,引發機上民眾恐慌,造成熱議。

綜合外媒報導,美國航空1架要從邁阿密飛往洛杉磯的班機上,1對情侶在座位上發生激烈爭吵,引來空服員關注,不過,女子卻無視空服員提醒,直罵男友「你是不是在看其他女人」!一氣之下,女子拿起手邊的筆電當武器,往男友身上猛打。

影片中,空服員為了保護機上旅客安全,請男子移至前方座位,試圖轉移「戰區」,男子便匆忙起身、快步移動,女友也不甘示弱的「窮追猛打」,對男友大吼,「我是在羞辱你?」這起激烈的「戰爭」,造成不少旅客恐慌、不安。

最後,女子一氣之下,拿起行李、包包,堅持要下飛機,遭空服員警告「妳將會被以攻擊罪起訴」,女子卻不以為意的回答,「無所謂,可以」,女子下機後便遭警方逮捕,目前尚未有女子遭起訴的消息傳出。

美國航空發聲明表示,當下已請執法人員到場協助,警方會進一步再做調查。女子爆打男子的影片曝光後,引發熱議,網友笑稱,「女人的威力好可怕」、「千萬別惹女人不開心」。

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G