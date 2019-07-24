偷看其他女人！ 火爆女子吃醋 機上爆打男友

2019-07-24 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空（American Airlines）日前發生一起「男子被女友爆打」事件，不少旅客還將過程拍下、傳上網，影片中，機上1對情侶在坐位上發生爭執，原因為「男友偷看其他女生」，女友便爆氣從座位上拿起筆電往男友身上砸，甚至一路打到走道，引發機上民眾恐慌，造成熱議。

綜合外媒報導，美國航空1架要從邁阿密飛往洛杉磯的班機上，1對情侶在座位上發生激烈爭吵，引來空服員關注，不過，女子卻無視空服員提醒，直罵男友「你是不是在看其他女人」！一氣之下，女子拿起手邊的筆電當武器，往男友身上猛打。

影片中，空服員為了保護機上旅客安全，請男子移至前方座位，試圖轉移「戰區」，男子便匆忙起身、快步移動，女友也不甘示弱的「窮追猛打」，對男友大吼，「我是在羞辱你？」這起激烈的「戰爭」，造成不少旅客恐慌、不安。

最後，女子一氣之下，拿起行李、包包，堅持要下飛機，遭空服員警告「妳將會被以攻擊罪起訴」，女子卻不以為意的回答，「無所謂，可以」，女子下機後便遭警方逮捕，目前尚未有女子遭起訴的消息傳出。

美國航空發聲明表示，當下已請執法人員到場協助，警方會進一步再做調查。女子爆打男子的影片曝光後，引發熱議，網友笑稱，「女人的威力好可怕」、「千萬別惹女人不開心」。

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G — Julia Scorupco （@juliascorupco） 2019年7月22日

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